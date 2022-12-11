Самцы ягуаров могут могут действовать сообща

Зоологи из Венесуэльского института научных исследований (IVIC) всемирной организации по охране диких кошек Panthera обнаружили, что дикие самцы ягуаров формируют пары и сотрудничают друг с другом, чтобы эффективнее охотиться и повысить шансы на спаривание, а также для защиты и расширения или захвата территорий. Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.
Ученые провели анализ данных из пяти исследований, в которых использовались фотоловушки, GPS-отслеживание ягуаров и прямые наблюдения. Исследования проводились в венесуэльском заповеднике Льянос и в бразильском заповеднике Пантанал.
Из более чем семи тысяч записей команда исследователей зафиксировала 105 взаимодействий между самцами, 70 из которых были классифицированы как сотрудничество или формирование союза.
Некоторые объединения неродственных самцов ягуаров были продолжительными. В двух исследованиях пары продержались вместе более семи лет. Например, в Бразилии два самца сотрудничали с 2006 по 2014 год. В течение этого периода они вместе патрулировали территории, общались друг с другом голосом, делили добычу и даже отдыхали бок о бок.
Исследователи показали, что объединение помогает ягуарам получить доступ к добыче, самкам и территориям. Ранее такие отношения были обнаружены у львов и гепардов. Однако по сравнению с ними самцы ягуаров проводили меньше времени вместе и не помогали самкам воспитывать детенышей. Кроме того, самцы львов и гепардов могут образовать не только пары, но и союзы из нескольких особей. В основном ягуары формировали союзы на территориях с высокой плотностью добычи и самок.