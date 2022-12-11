Самцы ягуаров могут могут действовать сообща

Зоологи из Венесуэльского института научных исследований (IVIC) всемирной организации по охране диких кошек Panthera обнаружили, что дикие самцы ягуаров формируют пары и сотрудничают друг с другом, чтобы эффективнее охотиться и повысить шансы на спаривание, а также для защиты и расширения или захвата территорий. Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Фото: Panthera Panthera

Ученые провели анализ данных из пяти исследований, в которых использовались фотоловушки, GPS-отслеживание ягуаров и прямые наблюдения. Исследования проводились в венесуэльском заповеднике Льянос и в бразильском заповеднике Пантанал.

Из более чем семи тысяч записей команда исследователей зафиксировала 105 взаимодействий между самцами, 70 из которых были классифицированы как сотрудничество или формирование союза.

Некоторые объединения неродственных самцов ягуаров были продолжительными. В двух исследованиях пары продержались вместе более семи лет. Например, в Бразилии два самца сотрудничали с 2006 по 2014 год. В течение этого периода они вместе патрулировали территории, общались друг с другом голосом, делили добычу и даже отдыхали бок о бок.