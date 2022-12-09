Huawei назвала стоимость Watch Buds со встроенными наушниками

Huawei представила умные часы со встроенными наушникам под названием Watch Buds. Об этом сообщает портал Gizchina.

Фото: Huawei Huawei

Корпус часов также выступает в качестве футляра беспроводных наушников, из-за чего толщина Watch Buds составила 14,99 мм. Для сравнения — толщина Apple Watch Series 8 составляет всего 10,7 мм.

Часы получили круглый AMOLED-экран с диагональю 1,43 дюйма. Под откидным дисплеем спрятаны пара небольших наушников, которые, по заявлению Huawei, при своих размерах обеспечивают качество звучания на уровне других беспроводных наушников.

Huawei Watch Buds работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 3.0 и поддерживают функции мониторинга сна, определения уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений и других физических активностей. Так, в часах доступно более 80 режимов тренировок.

Также отмечается, что громкость наушников на 50% меньше обычных моделей, а вес каждого составляет около 4 граммов. При этом наушники не разделены на левый и правый каналы, а их зарядка происходит вне зависимости от их положения внутри часов-футляра.

Заявленный уровень автономности позволит проработать часам Huawei Watch Buds три дня. На сколько хватает наушников, не сообщается.