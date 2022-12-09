Российские аналоги спутников Starlink оснастят ионными двигателями

Компания ОКБ «Факел» раскрыла новые подробности о грядущих отечественных космических аппаратах «Гонец-М1».

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По словам дочки госкорпорации Роскосмос, спутники, призванные стать основой для российского аналога Starlink, получат ионные двигатели.

Назначение — коррекция орбиты КА при выполнении манёвров приведения, удержания и увода КА с орбиты. Факел

Инженеры предприятия отметили, что двигатель будет работать на ксеноне, а удельный импульс тяги составит не менее 1200 секунд.

Учитывая, что по планам разработчиков запуск первого спутника состоится лишь в 2028 году, у них есть достаточно много времени на качественную реализацию идеи.