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1 час назад

Российские аналоги спутников Starlink оснастят передовыми ионными двигателями

Ferra.ru

Компания ОКБ «Факел» раскрыла новые подробности о грядущих отечественных космических аппаратах «Гонец-М1».

Российские аналоги спутников Starlink оснастят ионными двигателями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам дочки госкорпорации Роскосмос, спутники, призванные стать основой для российского аналога Starlink, получат ионные двигатели.

Назначение — коррекция орбиты КА при выполнении манёвров приведения, удержания и увода КА с орбиты. Факел

Инженеры предприятия отметили, что двигатель будет работать на ксеноне, а удельный импульс тяги составит не менее 1200 секунд.

Учитывая, что по планам разработчиков запуск первого спутника состоится лишь в 2028 году, у них есть достаточно много времени на качественную реализацию идеи.

Напомним, что ранее представители Роскосмоса рассказали о старте научно-исследовательской работы по бесперебойной поставке ксенона для спутниковой группировки проекта «Сфера».

Наука и техника,Роскосмос,
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