Глава Xiaomi Redmi предсказал смерть игровых смартфонов

Сегодня у любителей видеоигр огромный выбор, на чём можно поиграть в портативном формате. На фоне этого класс игровых смартфонов начал терять популярность.

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Ведь и вправду, любой флагманский телефон по мощности не уступает игровому, в то время как для более серьёзного гейминга подойдут уже «карманные» консоли — Nintendo Switch и Steam Deck.

Очередной гвоздь в крышку гроба игровых смартфонов вбил глава Xiaomi Group China и руководитель бренда Redmi Лу Вейбинг. Он заявил, что в 2023 году пользователи потеряют необходимость в игровых смартфонах.