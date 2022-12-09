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1 час назад

Глава Xiaomi Redmi предсказал смерть игровых смартфонов в 2023 году

Ferra.ru

Сегодня у любителей видеоигр огромный выбор, на чём можно поиграть в портативном формате. На фоне этого класс игровых смартфонов начал терять популярность.

Глава Xiaomi Redmi предсказал смерть игровых смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведь и вправду, любой флагманский телефон по мощности не уступает игровому, в то время как для более серьёзного гейминга подойдут уже «карманные» консоли — Nintendo Switch и Steam Deck.

Очередной гвоздь в крышку гроба игровых смартфонов вбил глава Xiaomi Group China и руководитель бренда Redmi Лу Вейбинг. Он заявил, что в 2023 году пользователи потеряют необходимость в игровых смартфонах.

Причём в случае со свежим заявлением господина Вейбинга речь идёт о том, что их можно будет заменить грядущим Xiaomi 13. Впрочем, с ним сложно спорить — современные флагманы и вправду удивляют своей производительностью.

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