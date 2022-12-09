В России появилось первое приложение соцсети с невизуальным доступом

«Одноклассники» стали первым приложением соцсети в России, доступным для незрячих пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Отмечается, что мобильные приложения соцсети и «Почты Mail.ru» прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Согласно оценке, проводимой незрячими тестировщиками, каждое из приложений получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных.

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Известно, что оценку проводили по девяти критериям, среди них: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие.

Так, в приложениях «Одноклассников» на Android и iOS пользователи могут понять, где находятся и что именно им доступно на странице: например, читать ленту, ставить классы или любые другие эмоции на выбор, обмениваться сообщениями, комментировать публикации и даже узнавать, что изображено на фотографиях. В приложении «Почты Mail.ru» решены более 50 задач для повышения невизуальной доступности: можно легко зарегистрироваться, создать новый почтовый ящик, восстановить пароль, написать письмо, ответить и переслать сообщения, прикрепить документы к письму и совершить другие действия.

«Одна из целей нашей социальной стратегии — повышение доступности сервисов VK для максимального числа людей. Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии. В планах на 2023 год — повышение доступности "ВКонтакте" и VK ID. Мы планируем сделать цифровую доступность стандартом для всех наших продуктов», — отметила директор социальных проектов VK, руководитель «Добра Mail.ru» Александра Бабкина.