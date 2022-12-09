Японский миллиардер объявил состав команды для полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в 2023 году должен отправиться в путешествие на Луну. Он рассказал, кого возьмет с собой.
«Японский миллиардер Юсаку Маэдзава назвал имена восьми счастливчиков», – пишет BBC News.
Миллиардер возьмет с собой людей совершенно бесплатно. Путешествие должно состояться на корабле «Старшип» компании SpaceX Илона Маска.
Юсаку Маэдзава выкупил все места на корабле. Вместе с ним на Луну полетят диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, хореограф Йеми Акинеми Деле, фотографы Рианон Адам и Карим Илия, кинорежиссер Брэндон Холл, актер Дев Джоши и звезда K-Pop Чхве Сын Хен.