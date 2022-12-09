Японский миллиардер объявил состав команды для полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в 2023 году должен отправиться в путешествие на Луну. Он рассказал, кого возьмет с собой.

Фото: NASA NASA

«Японский миллиардер Юсаку Маэдзава назвал имена восьми счастливчиков», – пишет BBC News.

Миллиардер возьмет с собой людей совершенно бесплатно. Путешествие должно состояться на корабле «Старшип» компании SpaceX Илона Маска.