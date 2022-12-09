Китай совершил первый запуск ракеты-носителя «Цзелун-3»

Как передает Центральное телевидение Китая 9 декабря в 14.35 по пекинскому времени (9.35 по Москве) с морской платформы в Желтом море у побережья восточной провинции Шаньдун совершен первый пуск ракеты «Цзелун-3», которая вывела на орбиту 14 спутников, передает РИА «Новости».