Китай совершил первый запуск ракеты-носителя «Цзелун-3»

Китай совершил успешный запуск новой ракеты-носителя «Цзелун-3», предназначенной для коммерческого использования, ракета доставила на орбиту 14 спутников.
Как передает Центральное телевидение Китая 9 декабря в 14.35 по пекинскому времени (9.35 по Москве) с морской платформы в Желтом море у побережья восточной провинции Шаньдун совершен первый пуск ракеты «Цзелун-3», которая вывела на орбиту 14 спутников, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду КНР запустила ракету-носитель «Куайчжоу-11» с экспериментальным спутником для навигации, аппарат успешно выведен на орбиту.