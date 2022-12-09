Обнаружена «адская» экзопланета с океаном магмы

Астрофизики из Института Флэтайрон в Нью-Йорке (США) описали «адскую» экзопланету, раскаленную до экстремально высоких температур. Она расположена так близко к звезде-хозяину, что ее поверхность может представлять собой океан магмы, сообщает Nature Astronomy.

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Планете присвоили название 55 Cancri e, неофициально – Янссен (в честь французского астронома). Ученые проанализировали ее орбиту и орбиту других планет системы и смогли восстановить историю ее зарождения. Исследование показало, что планета сформировалась намного дальше от звезды, но постепенно приближалась к ней, тая в процессе.

Звездная система, известная как система Коперника, расположена на расстоянии 40 световых лет от Земли. Помимо 55 Cancri e, она включает пять планет с названиями Галилей, Браге, Хэрриот и Липперхей.

В центре системы находится звезда-оранжевый карлик чуть меньше Солнца. 55 Cancri e делает полный оборот вокруг нее за 18 часов. Наблюдения показали, что эта планета является каменистой и могла бы быть похожа на Землю, если бы не находилась в экстремальных условиях.

55 Cancri e всегда обращена к звезде одной стороной. Температура на «светлой» половине достигает 2300 градусов, на «темной» – 1350 градусов Цельсия (горячее расплавленной магмы).

«Каков Янссен изнутри, можно только догадываться, но исследования показывают, что его внутренняя структура очень не похожа на скалистые миры в нашей Солнечной системе», – отметили ученые.

Астрофизики предположили, что 55 Cancri e оказалась так близко к звезде в результате взаимодействия с другими планетами. Орбита Галилея при этом составляет 14,7 дней, Браге – 44,4 дня, Хэрриота – 260 дней, Липперхея – 5574 дня.