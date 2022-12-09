Ученые получили 3D-фото митохондриальных рибосом

Ученые получили 3D-изображения миторибосом с помощью электронной микроскопии. Они сравнили их структуру и работу у дрожжей и людей. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Рибосомы — это органеллы клеток, которые отвечают за синтез белка. По большей части у разных организмов они одинаковы, хотя бактериальные рибосомы несколько отличаются от эукариотических. В то же время у митохондрий — энергетических станций клеток — есть свои рибосомы, которые называются миторибосомами. Миторибосомы могут быть различны у двух организмов, даже если их обычные рибосомы схожи. Считается, что специализированные митохондриальные рибосомы нужны для синтеза белков, которые ответственны за производство АТФ — энергетической «валюты» клеток.

Американские ученые исследовали вопрос эволюции миторибосом и их сборки внутри клеток. Они пытались понять, почему структура миторибосом может быть различной между видами. Исследователи получили 3D-изображения миторибосом людей и дрожжей с помощью электронной микроскопии. Это помогло понять механизм их сборки, так как на изображениях видно ее этапы и белки, которые принимают в ней участие. При этом исследователи заметили как сходства, так и различия между сборкой миторибосом у людей и дрожжей. Ключевым отличием было то, что в похожих процессах фолдинга (сборки) РНК участвовали разные белки. По мнению ученых, это указывает на специализацию миторибосом в разных организмах.