Обновление Twitter покажет пользователям наличие теневой блокировки

Пользователи социальной сети Twitter смогут узнать, подвергались ли они теневой блокировке. Об этом сообщил в четверг предприниматель Илон Маск, которому принадлежит данный ресурс.

В среду Маск заявил, что обнародует все случаи цензурирования и сокрытия важной информации в Twitter, отреагировав на скандал, разгоревшийся вокруг соцсети.

"Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое покажет настоящий статус вашего аккаунта, так что вы сможете четко знать, применялась ли в отношении вас теневая блокировка, причины этого и как подать запрос на отмену", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Теневая блокировка предполагает, что аккаунт пользователя полностью сохраняет свой функционал, например, позволяет видеть публикации других участников социальной сети, писать посты и комментарии, размещать видео и фотографии. Тем не менее, сообщения, отправленные с заблокированной страницы, не видны другим пользователям и не выдаются во время поиска. Зачастую человек, который подвергся теневой блокировке, не может осознать своего статуса, пока не проверит аккаунт через другого пользователя или неавторизованное устройство.