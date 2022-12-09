В США разработали технологию обнаружения синяков на черной коже

Американский судмедэксперт Кэтрин Скафиде разработала метод, с помощью которого можно обнаружить гематомы на темной коже. Благодаря альтернативному источнику света получится диагностировать синяки и кровоподтеки.

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Сегодня для обнаружения и диагностики синяков у темнокожих людей используется обычное освещение. Но его недостаточно для точных результатов. Поэтому доцент Колледжа общественного здравоохранения и Школы медсестёр Университета Джорджа Мейсона Кэтрин Скафиде решила создать другой метод, чтобы разрешить существующую проблему.

В ходе своих экспериментов Скафиде сравнила белый свет с альтернативным источником освещения (ALS). В результате она выяснила, что ALS в 5 раз эффективнее выявляет синяки у жертв с разным тоном кожи.

Технологию ALS зачастую использует во время поиска брызг крови или других типов скрытых улик, передает MedicalXpress.