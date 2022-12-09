В США разработали технологию обнаружения синяков на черной коже

Американский судмедэксперт Кэтрин Скафиде разработала метод, с помощью которого можно обнаружить гематомы на темной коже. Благодаря альтернативному источнику света получится диагностировать синяки и кровоподтеки.
Сегодня для обнаружения и диагностики синяков у темнокожих людей используется обычное освещение. Но его недостаточно для точных результатов. Поэтому доцент Колледжа общественного здравоохранения и Школы медсестёр Университета Джорджа Мейсона Кэтрин Скафиде решила создать другой метод, чтобы разрешить существующую проблему.
В ходе своих экспериментов Скафиде сравнила белый свет с альтернативным источником освещения (ALS). В результате она выяснила, что ALS в 5 раз эффективнее выявляет синяки у жертв с разным тоном кожи.
Технологию ALS зачастую использует во время поиска брызг крови или других типов скрытых улик, передает MedicalXpress.
Данное исследование весьма важно для раскрытия преступлений, жертвами которых являются темнокожие люди.