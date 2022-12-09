В Роскачестве объяснили, почему Telegram безопаснее WhatsApp

WhatsApp является менее безопасным мессенджером, чем Telegram, поскольку настройки этого сервиса запрещают пользователям скрывать свои номера телефонов. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Дело в том, что любой человек может связаться с вами в WhatsApp, если знает ваш номер. Настройки приватности не позволяют скрыть телефон, чтобы кто угодно не узнал, есть ли для него учетная запись WhatsApp», – сказал Кузьменко.

По словам эксперта, данная особенность позволяет аферистам отсортировывать «мертвые» номера телефонов от «живых». Если за номером закреплен аккаунт в WhatsApp, то значит он «живой». Следовательно, мошенники понимают, что есть смысл на него звонить и представляться сотрудником службы безопасности какого-нибудь банка.

При этом, отметил Кузьменко, в WhatsApp можно частично ограничить доступ к обсуждаемой информации. В настройках конфиденциальности мессенджера можно сделать так, чтобы аккаунт в WhatsApp был виден только тем контактам, которые занесены в телефонную книгу смартфона.

Для этого нужно перейти в настройки, а затем в пункт «Конфиденциальность». Там выбрать раздел «Сведения и Группа» и поставить галочку напротив строки «Мои контакты».

«Теперь в сомнительные группы вас не смогут добавлять, а сведения о том, что вы пользуетесь WhatsApp, увидят только люди из вашей записной книжки», – сказал Кузьменко.

В отличие от WhatsApp, по словам эксперта, настройки конфиденциальности в Telegram являются более продвинутыми, поскольку в них определение аккаунта в мессенджере по номеру телефона можно скрыть от всех пользователей вообще.