Исследователи обнаружили в недрах Марса мощный поток магмы

Глубоко в недрах планеты Марс был обнаружен значительный активный мантийный плюм. О данном открытии сообщили в пресс-службе Аризонского университета.

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Мантийные плюмы представляют собой потоки магмы, которые идут от ядра планеты. Доходя до коры такие потоки приобретают вид вулканов. К примеру, именно мантийный плюм является причиной образования гавайской горячей точки. На протяжении длительного времени ученые считали Марс мертвой планетой, где в недрах не происходило никакой активности в последние три миллиарда лет, но проведенные исследования говорят об обратном.

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Группа исследователей во главе с Адриеном Броке заявили, что им удалось наказать наличие активного плюма в недрах планеты Марс. Такие выводы ученые сделали, проведя анализ вулканической активности на равнине Элизий, где в течение последних 200 миллионов лет было нескольку масштабных извержений. Ранее ученые смогли найти на поверхности планеты следы извержения вулкана на этой территории, которое произошло порядка 53 тысячи лет назад, что является непродолжительным периодом с точки зрения геологических процессов.

Процессы вулканизма на Земле зачастую связаны с тектоническим движением плит или же с мантийными плюмами. При этом плюм можно определить благодаря определенной последовательности событий. В данному случае происходит давление теплого потока материала изнутри Земли к ее поверхности, в результате чего кора приподнимается и растягивается. Затем происходит извержение расплавленной породы из плюма в виде базальтов, которые образуют огромные вулканические равнины.

На равнине Элизий как раз отмечаются именно такие следы. Специалисты считают, что ранее при извержении плюма поверхность поднималась более чем на полтора километра, почему данная равнина и является одной из самых высоких областей в северном районе планеты Марс. Благодаря анализу тонких вариаций гравитационного поля стало известно, что данное поднятие было спровоцировано глубинными процессами, что и свидетельствует о наличии мантийного плюма.

Проведя другие расчеты, ученые пришли к выводу, что направление ударных кратеров совпадает с направлением плюма, что является подтверждением того, что что-то вытолкнуло поверхность вверх через эти кратеры. К тому же, когда исследователи провели анализ района, используя тектоническую модель, им удалось обнаружить, что наличие гигантского плюма, ширина которого достигает около 4000 километров, объясняет обнаруженные на поверхности планеты ямки Цербера.