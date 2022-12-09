Collins Aerospace разработает скафандры нового поколения для НАСА

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства подписало контракт с компанией Collins Aerospace на разработку скафандров нового поколения для выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что сумма соглашения составляет $97,2 млн. В НАСА ожидают, что компания сможет предоставить свою версию скафандра для тестов уже в январе 2024 года. При этом контракт "предусматривает вариант продления для проведения демонстрации с членами экипажа за бортом станции к апрелю 2026 года".

В Collins Aerospace планируют сделать новые скафандры легче, а также улучшить подвижность астронавтов в них. Действующие образцы, разработанные еще 1970-х, весят более 30 кг, а также вызывают обеспокоенность специалистов ведомства из-за своего состояния.