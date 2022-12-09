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1 час назад

Collins Aerospace разработает скафандры нового поколения для НАСА

ТАСС

Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства подписало контракт с компанией Collins Aerospace на разработку скафандров нового поколения для выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Collins Aerospace разработает скафандры нового поколения для НАСА
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сумма соглашения составляет $97,2 млн. В НАСА ожидают, что компания сможет предоставить свою версию скафандра для тестов уже в январе 2024 года. При этом контракт "предусматривает вариант продления для проведения демонстрации с членами экипажа за бортом станции к апрелю 2026 года".

В Collins Aerospace планируют сделать новые скафандры легче, а также улучшить подвижность астронавтов в них. Действующие образцы, разработанные еще 1970-х, весят более 30 кг, а также вызывают обеспокоенность специалистов ведомства из-за своего состояния.

В марте НАСА пришлось на полгода приостановить выход своих астронавтов в открытый космос из-за того, что в американском скафандре астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера после работ за бортом МКС был зафиксирован повышенный уровень воды. По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что избыточная влага была обусловлена настройками охлаждения в скафандре германского астронавта, и в октябре дали добро на дальнейшее проведение работ в открытом космосе.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
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