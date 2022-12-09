Опасно ли для здоровья окунаться в холодную воду

В январе православные будут праздновать Крещение. Многие окунаются в прорубь в этот праздник. Впрочем, моржевание популярно и среди атеистов. Многие думают, что оно полезно для здоровья. Так ли это на самом деле?

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Доказательств пользы холодовой терапии для здоровья мало. Эксперты предупреждают, что для некоторых людей шоковое воздействие холодной водой может принести больше вреда, чем пользы. Внезапное погружение в воду температурой ниже 15 градусов по Цельсию может и вовсе убить человека менее чем за минуту.