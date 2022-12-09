Опасно ли для здоровья окунаться в холодную воду

В январе православные будут праздновать Крещение. Многие окунаются в прорубь в этот праздник. Впрочем, моржевание популярно и среди атеистов. Многие думают, что оно полезно для здоровья. Так ли это на самом деле?
Доказательств пользы холодовой терапии для здоровья мало. Эксперты предупреждают, что для некоторых людей шоковое воздействие холодной водой может принести больше вреда, чем пользы. Внезапное погружение в воду температурой ниже 15 градусов по Цельсию может и вовсе убить человека менее чем за минуту.
Погружение тела в холодную воду вызывает резкое учащение дыхания, частоты сердечных сокращений. После нескольких минут в таких условиях потеря тепла начинает вызывать другие проблемы Кровь устремляется от конечностей к центру тела, чтобы защитить жизненно важные органы. Это оставляет руки и ноги без хорошей циркуляции, что может привести к потере силы и координации. Особенно опасно так нырять людям, у которых есть проблемы с сердцем.