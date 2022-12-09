Россиян предупредили о скрытом жире в продуктах

«Многие уверены, что докторская колбаса — это диетический продукт, приносящий сплошную пользу. Конечно, если сравнить ее с любой сырокопченой колбасой, докторская в полтора раза менее калорийная. Но в ней жира примерно столько же, сколько в особой или любительской — от 22 до 28 граммов на 100 грамм продукта», — рассказала она.