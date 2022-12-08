"Джеймс Уэбб" раскрыл историю появления Южной кольцевой туманности

Астрономы использовали инструменты недавно выведенного на орбиту телескопа "Джеймс Уэбб" для раскрытия истории формирования Южной кольцевой туманности, одной из самых ярких и близких к Земле планетарных туманностей. Она возникла 2,5 тыс. лет назад в результате сброса внешних оболочек крупной звездой, чья масса была в 2,86 раз выше солнечной, сообщила в четверг пресс-служба австралийского университета Макуори.

Фото: © NASA, ESA, CSA, STScI © NASA, ESA, CSA, STScI

"Эта звезда была примерно в три раза крупнее, чем наше Солнце, но при этом она была значительно моложе - ее возраст составлял всего 500 млн лет. Мы были удивлены тем, что нам удалось обнаружить вещественные свидетельства того, что смерти этой звезды активно способствовали два или три ее спутника", - сообщила профессор университета Макуори в Сиднее Орсола де Марко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

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Звезды средних размеров, похожие на Солнце, заканчивают свою жизнь в ходе сложного процесса и превращаются в белых карликов. На первых этапах этой трансформации ядро престарелых звезд сжимается, а температура внутри него резко вырастает, что приводит к резкому расширению внешних оболочек светила. По мере выгорания гелия и других тяжелых элементов эти оболочки сбрасываются, что приводит к формированию так называемой планетарной туманности вокруг умирающего светила.

Астрономы давно считают, что эти скопления газа и пыли играют важную роль в формировании "стройматериалов" для планет, возникающих в окрестностях уже следующего поколения звезд. Одним из самых близких и ярких объектов такого рода является Южная кольцевая туманность (NGC 3132), расположенная в созвездии Паруса на расстоянии в 2,8 тыс. световых лет от Земли.

История рождения планетарной туманности

Профессор де Марко и ее коллеги раскрыли крайне необычную историю формирования этой планетарной туманности благодаря тому, что NGC 3132 стала одним из первых объектов, который был изучен при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" выведенного на орбиту в конце прошлого года и начавшего научную работу в середине лета этого года.

Когда астрономы изучили инфракрасные фотографии данной планетарной туманности, они обнаружили, что NGC 3132 содержит в себе следы существования не двух звезд, как считалось в прошлом, а как минимум четырех объектов, три из которых приняли непосредственное участие в формировании сияющего газопылевого облака планетарной туманности.

На это, в частности, указывает то, что крупные скопления газа и пыли сосредоточены не в центре Южной кольцевой туманности, а хаотичным образом разбросаны по разным ее регионам. Кроме того, ученые обнаружили диск из пыли и несколько спиральных структур, расходящихся от центра туманности. Они предположительно возникли в результате гравитационных взаимодействий прародителя NGC 3132 и двух других звезд, вращавшихся вокруг умирающего светила.