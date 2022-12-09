Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя Long March-2D осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По его данным, запуск был осуществлен в 02:31 по местному времени (21:31 мск четверга) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Спутник вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.
Как указывается в сообщении, запущенный аппарат - гиперспектральный, он будет использоваться для мониторинга окружающей среды, решения задач по сокращению вредных выбросов, разведывания природных ресурсов, наблюдения за изменениями климата.