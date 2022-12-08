Опубликованы изображения секретного смартфона Google

Дизайнер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, опубликовал в сети новые рендеры складного смартфона Google Pixel Fold. Как сообщает 9to5Mac, автор создал изображения на основе последних утечек о характеристиках гаджета.

По словам Хеммерстоффера, он постарался максимально точно воспроизвести размеры Pixel Fold на своих новых изображениях. Он уточнил, что в развернутом виде смартфон будет иметь размеры 158,7х139,7х5,7 мм. Таким образом, в сложенном виде мобильное устройство будет иметь толщину до 14 мм.

@OnLeaks/Twitter

Дизайн новинки имеет сходства со смартфоном Oppo Find N. Согласно утечкам, первый складной смартфон от Google по размерам будет больше Find N, но меньше Samsung Z Fold 4. Также на рендерах у Pixel Fold присутствуют верхняя и нижняя рамки, которые охватывают всю ширину внутреннего дисплея, и единственный порт USB-C — на правом нижнем краю.