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1 час назад

Опубликованы изображения секретного смартфона Google

Газета.Ru

Дизайнер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, опубликовал в сети новые рендеры складного смартфона Google Pixel Fold. Как сообщает 9to5Mac, автор создал изображения на основе последних утечек о характеристиках гаджета.

По словам Хеммерстоффера, он постарался максимально точно воспроизвести размеры Pixel Fold на своих новых изображениях. Он уточнил, что в развернутом виде смартфон будет иметь размеры 158,7х139,7х5,7 мм. Таким образом, в сложенном виде мобильное устройство будет иметь толщину до 14 мм.

@OnLeaks/Twitter

Дизайн новинки имеет сходства со смартфоном Oppo Find N. Согласно утечкам, первый складной смартфон от Google по размерам будет больше Find N, но меньше Samsung Z Fold 4. Также на рендерах у Pixel Fold присутствуют верхняя и нижняя рамки, которые охватывают всю ширину внутреннего дисплея, и единственный порт USB-C — на правом нижнем краю.

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Ранее сообщалось, что в базе бенчмарка Geekbench был замечен смартфон под кодовым названием Google Felix, которым может оказаться складной Pixel Fold. По данным специалистов, смартфон оснастят фирменным чипом Tensor G2 и 12 ГБ оперативной памяти.

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