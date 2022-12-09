В Windows 11 появится встроенная запись экрана

Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенного инструмента для записи экрана. Пользователям приходилось полагаться на Xbox Game Bar.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

К счастью, в Microsoft наконец-то осознали абсурдность происходящего и уже со следующим обновлением выкатят для своей операционки обновлённый инструмент Snipping Tool. Новая версия сможет не только делать скриншоты, но и захватывать видео с экрана.

Snipping Tool всегда позволял быстро и легко захватывать и делиться контентом с вашего ПК, а со встроенной функцией записи экрана мы расширяем эти возможности для ещё большего количества типа контента. Microsoft