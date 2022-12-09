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1 час назад

В Windows 11 наконец-то появится встроенная запись экрана

Ferra.ruиещё 2

Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенного инструмента для записи экрана. Пользователям приходилось полагаться на Xbox Game Bar.

В Windows 11 появится встроенная запись экрана
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К счастью, в Microsoft наконец-то осознали абсурдность происходящего и уже со следующим обновлением выкатят для своей операционки обновлённый инструмент Snipping Tool. Новая версия сможет не только делать скриншоты, но и захватывать видео с экрана.

Snipping Tool всегда позволял быстро и легко захватывать и делиться контентом с вашего ПК, а со встроенной функцией записи экрана мы расширяем эти возможности для ещё большего количества типа контента. Microsoft

Напомним, что не так давно Microsoft выпустила тестовую версию браузера Edge. Её отличительной особенностью стал отказ от поддержки Windows 8.1 и старее. О точных сроках внедрения ограничений в стабильную сборку приложения компания не сообщила.

Наука и техника,Microsoft,
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