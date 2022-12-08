Генную терапию болезни Альцгеймера впервые протестировали на людях

Американская компания Lexeo Therapeutics заявила об успешном завершении первого этапа клинических исследований генной терапии болезни Альцгеймера на конференции Clinical Trials on Alzheimer's Disease, сообщает The New York Times.

Фото: Weill Medical College Weill Medical College

Многочисленные исследования показали, что носители генетического варианта APOE4 имеют высокий риск развития болезни Альцгеймера. Другой вариант этого гена, APOE2 снижает риск деменции.

Создатели первой генной терапии болезни Альцгеймера предположили, что уменьшить риск развития болезни у носителей варианта APOE2 можно, заставив организм пациента вырабатывать защитный белок APOE2. В первом испытании генной терапии болезни Альцгеймера приняли участие всего пять пациентов с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера. Они получили очень низкие дозы препарата с геном APOE2, чтобы оценить его безопасность. Препарат однократно вводили в краниоцервикальный переход — место, где череп переходит в шею.