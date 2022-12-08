Производители спутников в России столкнулись с дефицитом ксенона

Директор калининградского опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" Геннадий Абраменков сообщил РИА Новости, что производители спутников столкнулись с дефицитом ксенона.

Фото: NASA NASA

По словам Абраменкова, ксенон подорожал, что оказывает влияние на отрасль конструирования спутников в целом, а также на программы производства космических аппаратов.

"Наблюдается значительный дефицит, в принципе, ксенона на рынке, то есть необходимого объема для заправки сейчас нет", - пояснил Абраменков.

Таким образом он ответил на вопрос о трудностях, которые испытывают предприятия-производители спутников, а также о том, как это сказывается на сроках производства.