В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
9 минут назад

Производители спутников в России столкнулись с дефицитом ксенона

Газета.Ru

Директор калининградского опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" Геннадий Абраменков сообщил РИА Новости, что производители спутников столкнулись с дефицитом ксенона.

Производители спутников в России столкнулись с дефицитом ксенона
Фото: NASANASA

По словам Абраменкова, ксенон подорожал, что оказывает влияние на отрасль конструирования спутников в целом, а также на программы производства космических аппаратов.

"Наблюдается значительный дефицит, в принципе, ксенона на рынке, то есть необходимого объема для заправки сейчас нет", - пояснил Абраменков.

Таким образом он ответил на вопрос о трудностях, которые испытывают предприятия-производители спутников, а также о том, как это сказывается на сроках производства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг захотел взыскать более 458 млн руб. с подконтрольного "Роснано" производителя чипов. Причиной стало недостижение целевых показателей по субсидии, выданной в 2016 году. Компания должна была создать электронные компоненты для вычислительной техники.

Наука и техника,Роснано,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители