Наушники Dyson с "намордником-очистителем" оценили в два раза выше AirPods Max

Фирма Dyson, известная своей бытовой техникой, в начале 2022 года анонсировала Zone: наушники с функцией активного шумоподавления и очищения воздуха. Сейчас стала известна цена новинки — на предварительном заказе гарнитура стоит от $949, что почти в два раза дороже AirPods Max.

Фото: Dyson Dyson

Dyson Zone поставляется в комплекте со специальным визором и чистящей щеткой. Согласно производителю, электростатические фильтры способны очищать воздух в течение 12 месяцев перед тем, как потребуется замена. Сам фильтр работает от батареи емкостью 2600 мАч, которая также подпитывает 40-мм динамики.