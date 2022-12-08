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55 минут назад

Наушники от производителя пылесосов Dyson стоят в два раза дороже AirPods Max

Мария Иванова

Фирма Dyson, известная своей бытовой техникой, в начале 2022 года анонсировала Zone: наушники с функцией активного шумоподавления и очищения воздуха. Сейчас стала известна цена новинки — на предварительном заказе гарнитура стоит от $949, что почти в два раза дороже AirPods Max.

Наушники Dyson с "намордником-очистителем" оценили в два раза выше AirPods Max
Фото: DysonDyson

Dyson Zone поставляется в комплекте со специальным визором и чистящей щеткой. Согласно производителю, электростатические фильтры способны очищать воздух в течение 12 месяцев перед тем, как потребуется замена. Сам фильтр работает от батареи емкостью 2600 мАч, которая также подпитывает 40-мм динамики.

На данный момент предзаказы принимаются только по ограниченным заявкам, пока наушники не появятся в магазинах Dyson на территории США. Dyson Zone выйдет в продажу в марте 2023 года.

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