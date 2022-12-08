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30 минут назад

В США снова запретили роботов-убийц

Lenta.ru

Власти Сан-Франциско (США) запретили применять роботов для устранения подозреваемых и преступников. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

В США снова запретили роботов-убийц
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как отметили журналисты SFC, на фоне общественного резонанса относительно правомерности применения роботов в полиции Наблюдательный совет единогласно проголосовал против использования смертоносных роботов. По словам авторов, после предварительно разрешения властей Сан-Франциско развернулась кампания «Нет роботам-убийцам», у мэрии города собрались протестующие.

По словам представителя Совета Дина Престона, решение о применении роботов для убийства преступников, возможно, было принято с нарушением закона. «Жители Сан-Франциско громко и ясно говорят: в нашем городе нет места полицейским роботам-убийцам», — подчеркнул Престон. Как отметили журналисты, вопрос об использовании роботов в полиции, вероятно, будет поднят снова в ближайшем будущем.

Кроме того, представители 44 общественных организаций подписали письмо против закона о роботах. «Использование роботов, предназначенных для обезвреживания бомб, вместо их доставки, является прекрасным примером модели эскалации и милитаризации полиции», — отметили составители документа.

Полиции Сан-Франциско разрешили использовать роботов для физического устранения подозреваемых и преступников в конце ноября. Полицейские пообещали применять смертоносных роботов только в чрезвычайных ситуациях.

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