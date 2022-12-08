Как правильно выбрать обогреватель и не замерзнуть

Домашний обогреватель — незаменимый помощник в любом доме в холодную погоду. Но на рынке можно найти столько разных моделей, что подобрать подходящую бывает непросто. Портал lifehacker.ru рассказал, как выбрать обогреватель, который точно согреет дом.

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Тип обогревателей

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Прежде всего, перед покупкой желательно определиться с тем, какой тип обогревателя подойдет для вашей квартиры лучше всего. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, которые важно знать заранее.

Масляные обогреватели больше всего похожи на классические домашние батареи. Минеральное масло внутри них разогревается при помощи электрической спирали: чем меньше секций в обогревателе, тем сильнее они нагреваются. Масляные обогреватели бесшумные, хорошо сохраняют тепло после выключения и считаются экологически чистой опцией, но работают весьма медленно и могут представлять опасность для маленьких детей или домашних животных.

Конвекторные обогреватели пропускают через себя холодный воздух, прогревают его и выпускают назад в помещение, создавая циркуляцию. Они тоже работают без шума, но не сильно нагреваются, благодаря чему их можно безопасно использовать в помещении с детьми. В то же время, конвекторы медленно прогревают воздух — их эффективность сильно зависит от правильного расположения.

Тепловентиляторы нагревают воздух и распространяют его по помещению при помощи вращающихся лопастей. Они часто имеют встроенный механизм автоповорота, который призван обеспечить равномерное прогревание квартиры. Если вы хотите получить самый быстрый, но при этом экономный в плане электричества вариант, то тепловентиляторы — ваш выбор. Но имейте в виду, что они также являются самыми шумными. К тому же, если на нагревательную спираль попадет пыль, то от запаха гари никак не скрыться.

Инфракрасные обогреватели, как можно догадаться, работают за счет инфракрасного излучения: они нагревают не воздух, а конкретные поверхности — точно так же, как и солнечные лучи. Такие обогреватели бесшумны, экономны и подходят для прогрева открытых пространств, но их возможностей не хватит для обогрева просторных помещений.

Электрокамины нельзя назвать обогревателями в привычном смысле слова. Да, они излучают некоторый объем тепла, но выполняют скорее декоративную функцию: подсветка, пар и другие визуальные трюки создают приятную иллюзию горящего пламени. Но без дыма, сажи, гари и прочих недостатков реальных каминов.

Наконец, тепловые завесы встречаются на входе практически в каждый торговый центр или крупный магазин. Они не позволяют теплому воздуху внутри помещения выйти наружу, но сами по себе не прогревают площадь. Если закрепить завесу над дверью или окном, вы получите нисходящий поток горячего воздуха — но, опять же, их не стоит использовать в целях обогрева помещений. Плюс при покупке тепловой завесы необходимо тщательно измерить габариты, иначе вы просто не сможете поставить устройство в дверной или оконный проем.

Площадь обогрева

Разные модели обогревателей обладают разной мощностью, и, как следствие, способны эффективно прогревать помещения разных площадей. На страницах товаров в интернет-магазинах и официальных сайтах производителей всегда указано, на какую площадь рассчитан тот или иной обогреватель. Исходите из размеров своего жилища или другого помещения: лучше немного переплатить и взять модель чуть мощнее, чем сэкономить на комфорте.

Согласно народной мудрости, на обогрев одного квадратного метра пространства требуется не менее 100 Вт мощности — но только в неотапливаемых помещениях. Если в квартире есть другие источники тепла, то хватит и 60-80 Вт.

Габариты и крепления

Если вы собираетесь расположить обогреватель в конкретном месте, то внимательно проверьте его габариты: иначе может получиться так, что устройство просто никуда не поместится. Кроме того, желательно проверить наличие колесиков, креплений для стен и потолка, а также возможность установки на столе.

Тип управления

Данный нюанс не так важен, как предыдущие, но заранее знать, как именно управляется тот или иной обогреватель, тоже полезно. Например, модели с механическим управлением чаще всего позволяют настраивать лишь уровень мощности и температуры, тогда как электронное управление подразумевает более широкий спектр настроек — от таймеров до разных режимов работы. Наличие пульта дистанционного управления также станет плюсом.

Дополнительные функции