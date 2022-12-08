Российские ученые извлекут в Антарктиде образцы древнего льда

Образцы древнего льда возрастом около одного миллиона лет намерены извлечь российские ученые из глубин ледника над озером Восток в Антарктике, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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«Буровые работы начнутся в январе и продлятся до середины февраля 2023 года», – отмечается в сообщении.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме на протяжении 35 дней в том районе, где возраст льда уже подтвержден научными исследованиями.

Отмечается, что исследование древнего льда Антарктики поможет мировой науке понять причины перестройки климатической системы Земли, которая как раз и произошла около одного миллиона лет назад. Анализ образцов позволит сделать выводы о роли углеродного цикла и парниковых газов в глобальных изменениях климата, отметили в институте.

Исследователи ААНИИ отправятся в Антарктиду 13 декабря совместно с командой Санкт-Петербургского горного университета в рамках 68-й Российской антарктической экспедиции. Им предстоит расконсервировать скважину, а после буровых работ и извлечения керна с глубины в 3,5 километра снова ее законсервировать.