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17 минут назад

Ученые доказали, что строительный материал для жизни мог зародиться на астероидах

Газета.Ru

Ученые доказали, что аминокислоты могли сформироваться в космосе на астероидах под действием гамма-лучей. Об этом сообщает Американское химическое общество.

Строительный материал для жизни мог зародиться на астероидах
Фото: Газета.ruГазета.ru

Аминокислоты — это соединения углерода, водорода, кислорода и азота. Они входят в состав белков, и без них земная жизнь была бы невозможна. В связи с этим биологи пытаются понять, как именно эти вещества появились на Земле и приняли участие в абиогенезе. Согласно одной из гипотез, аминокислоты были занесены метеоритами, но остается невыясненным, как именно они образовались в космосе.

Йоко Кебукава и его коллеги провели эксперимент и выяснили, как это могло произойти. Для этого они растворили формальдегид и аммиак в воде, запечатали раствор в стеклянных пробирках и облучили пробирки высокоэнергетическим гамма-излучением, получаемым при распаде кобальта-60. Они обнаружили, что синтез α-аминокислот, таких как аланин, глицин, α-аминомасляная кислота и глутаминовая кислота, и β-аминокислот, таких как β-аланин и β-аминоизомасляная кислота, увеличивался в облученных растворах по мере того, как увеличилась доза гамма-излучения. Источником радиации в астероидах является распад изотопа алюминия-26.

В итоге исследователи подсчитали, что потребовалось бы от 1000 до 100000 лет распада радиоактивного алюминия чтобы, произвести то количество аланина и β-аланина, которое было обнаружено в метеорите Мерчисон, упавшем в Австралии в 1969 году. Это исследование доказывает, что реакции, катализируемые гамма-лучами, могут производить аминокислоты, возможно, способствуя возникновению жизни на Земле.

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