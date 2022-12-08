Строительный материал для жизни мог зародиться на астероидах

Ученые доказали, что аминокислоты могли сформироваться в космосе на астероидах под действием гамма-лучей. Об этом сообщает Американское химическое общество.

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Аминокислоты — это соединения углерода, водорода, кислорода и азота. Они входят в состав белков, и без них земная жизнь была бы невозможна. В связи с этим биологи пытаются понять, как именно эти вещества появились на Земле и приняли участие в абиогенезе. Согласно одной из гипотез, аминокислоты были занесены метеоритами, но остается невыясненным, как именно они образовались в космосе.

Йоко Кебукава и его коллеги провели эксперимент и выяснили, как это могло произойти. Для этого они растворили формальдегид и аммиак в воде, запечатали раствор в стеклянных пробирках и облучили пробирки высокоэнергетическим гамма-излучением, получаемым при распаде кобальта-60. Они обнаружили, что синтез α-аминокислот, таких как аланин, глицин, α-аминомасляная кислота и глутаминовая кислота, и β-аминокислот, таких как β-аланин и β-аминоизомасляная кислота, увеличивался в облученных растворах по мере того, как увеличилась доза гамма-излучения. Источником радиации в астероидах является распад изотопа алюминия-26.