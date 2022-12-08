В Россию привезли топовые китайские смартфоны с выдвигающейся камерой

К выходу на российский рынок готовятся два уникальных смартфона от китайской марки Tecno: Phantom X2 и X2 Pro. В рамках компании – это флагманские модели, которые на нашем рынке стартуют с ценником от 45 тысяч рублей.

Фото: Tecno Tecno

Главная особенность новинок – продвинутый блок камер, занимающий чуть ли не половину задней крышки смартфона. Естественно, лучший модуль достался старшей Pro-версии телефона. Он оснащен матрицей на 50 Мп с довольно крупными пикселями и крайне интересной оптикой. Мало того, что объектив сравнительно светлый (F1.49), так он еще и с приводом, позволяющим менять фокусное расстояние и выходить на почти портретные 65 мм. Солидно смотрятся и соседние модули: 50 Мп на основном модуле и 13 Мп на «ультраширике». Естественно, всё это поддерживается отдельным сопроцессором ISP Imagiq 790, входящим в чип Mediatek Dimensity 9000, который активно использует ИИ для правильного выставления настроек фотографии.

Phantom

Что же касается стандартной версии Phantom X2, без приписки Pro, то ее в плане фото упростили только по зум-объективу. Вместо него установили модуль разрешением 64 Мп. К слову, селфи-камера одинакова на обеих моделях: 32 Мп.

Tecno

По процессору отметим, что представили его почти год назад. Формула у него стандартная: одно ведущее ядро частотой до 3 ГГц, три вспомогательных на 2,85 ГГц и четыре «тихих» на 1,8 ГГЦ. В бенчмарке AnTuTu этот набор перешагивает отметку в 1 млн баллов и уступает всего 10% старшим Snapdragon 8+ Gen 1. Чип комплектуют 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. При этом за счет того, что используются быстрые накопители UFS 3.1, часть постоянной памяти можно отдавать под нужды оперативки, увеличивая ее объем до 17 ГБ.

Tecno

Наконец, экран Phantom X2 – это AMOLED-панель разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Сама панель закруглена по бокам и прикрыта стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое теоретически не боится ни ударов, ни царапин.