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1 час назад

Предприятие «Роскосмоса» разработает работающий на воде двигатель

Lenta.ruиещё 1

Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») разрабатывает двигатель, в котором воду будут использовать в качестве рабочего тела. Двигатель смогут применять для коррекции орбиты. Об этом директор предприятия Геннадий Абраменков сообщил ТАСС.

Предприятие «Роскосмоса» разработает работающий на воде двигатель
Фото: Roscosmos / Globallookpress.comRoscosmos / Globallookpress.com

«У нас уже есть двигатели, которые работают на электролизе, но мы создаем новый. (…) Там будет электролизер, потому что те [двигатели], которые до этого делали, должны были нести кислород и водород на борту [аппарата] в баке, а тут мы будем брать воду и разлагать непосредственно на орбите», — сказал директор.

По его словам, пока ОКБ «Факел» находится в начале разработки.

«Сейчас пока конструктора ищут решения по самому электролизеру», — отметил Абраменков.

Преимуществом таких двигателей станет доступность рабочего тела. Силовые агрегаты, которые будут более экологичными и дешевыми, могут быть использованы для ориентации и коррекции орбиты космических аппаратов.

В августе «Роскосмос» сообщил о завершении огневых испытаний доводочного ракетного двигателя РД-171МВ, который считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Он предназначен для ракеты «Союз-5».

Наука и техника,ОКБ Новатор,НПО "Энергомаш",Роскосмос,
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