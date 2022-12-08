Предприятие «Роскосмоса» разработает работающий на воде двигатель

«У нас уже есть двигатели, которые работают на электролизе, но мы создаем новый. (…) Там будет электролизер, потому что те [двигатели], которые до этого делали, должны были нести кислород и водород на борту [аппарата] в баке, а тут мы будем брать воду и разлагать непосредственно на орбите», — сказал директор.