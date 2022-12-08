Пользователи iPhone смогут сэкономить на платной подписке Twitter

Twitter планирует увеличить стоимость подписки Blue в iOS-версии приложения Twitter c $7,99 до $11. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом на Android стоимость подписки Blue останется прежней – $7,99. Отмечается, что на повышение цен в iOS-версии клиента Twitter Илон Маск решился из нежелания отдавать Apple комиссию в размере 30%.

В то же время владельцы iPhone смогут оплачивать подписку Blue по нормальной цене – $7,99 – через веб-версию соцсети.

В Reuters считают, что таким образом Илон Маск бросает вызов Apple в рамках экосистемы iOS. Журналисты напомнили, что незадолго до появления информации о подорожании подписки Blue, миллиардер опубликовал в своем Twitter-аккаунте мем, согласно которому Маск готов начать войну с Apple лишь бы не платить 30-процентную комиссию.

Blue – это платная подписка в Twitter, активация которой открывает пользователям ряд привилегий перед обычными юзерами вроде синей галочки напротив никнейма.