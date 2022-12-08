В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
45 минут назад

Perseverance собрал два новых образца марсианского реголита

InScience

Марсоход NASA Perseverance собрал 2 и 6 декабря два новых образца реголита с поверхности Марса. Материалы аппарат извлек из кучи песка и пыли, которая напоминает песчаную дюну. Один из этих образцов скоро могут отправить на Землю, чтобы ученые его проанализировали.

Perseverance собрал два новых образца марсианского реголита
Фото: NASANASA

Perseverance собрал реголит с помощью специального манипулятора, на котором было расположено сверло, спроектированное для добычи реголита. Найденные образцы помогут ученым лучше понять геологические процессы и природу Марса.

Также полученные в результате анализа данные помогут инженерам спроектировать оборудование для будущих полетов на красную планету, защитив его от опасного воздействия реголита. Например, реголит может повредить приборы или даже прорезать скафандр. Кроме того, его маленькие частицы могут попасть в дыхательные пути астронавтов.

«Все, что мы узнаем о размере, форме и химическом составе зерен реголита, помогает нам разрабатывать и тестировать более совершенные инструменты для будущих миссий. Чем больше у нас данных, тем более реалистичными могут быть наши симуляторы», — рассказала Иона Тирона из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители