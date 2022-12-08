Perseverance собрал два новых образца марсианского реголита

«Все, что мы узнаем о размере, форме и химическом составе зерен реголита, помогает нам разрабатывать и тестировать более совершенные инструменты для будущих миссий. Чем больше у нас данных, тем более реалистичными могут быть наши симуляторы», — рассказала Иона Тирона из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.