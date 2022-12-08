Perseverance собрал два новых образца марсианского реголита

Марсоход NASA Perseverance собрал 2 и 6 декабря два новых образца реголита с поверхности Марса. Материалы аппарат извлек из кучи песка и пыли, которая напоминает песчаную дюну. Один из этих образцов скоро могут отправить на Землю, чтобы ученые его проанализировали.
Perseverance собрал реголит с помощью специального манипулятора, на котором было расположено сверло, спроектированное для добычи реголита. Найденные образцы помогут ученым лучше понять геологические процессы и природу Марса.
Также полученные в результате анализа данные помогут инженерам спроектировать оборудование для будущих полетов на красную планету, защитив его от опасного воздействия реголита. Например, реголит может повредить приборы или даже прорезать скафандр. Кроме того, его маленькие частицы могут попасть в дыхательные пути астронавтов.
«Все, что мы узнаем о размере, форме и химическом составе зерен реголита, помогает нам разрабатывать и тестировать более совершенные инструменты для будущих миссий. Чем больше у нас данных, тем более реалистичными могут быть наши симуляторы», — рассказала Иона Тирона из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.