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1 час назад

Выбран 8 ТБ SSD, который полетит на Луну для создания дата-центров

Ferra.ru

Не так давно появилась информация о планах по созданию дата-центров прямо на Луне. Отвечает за миссию компания Lonestar.

Выбран 8 ТБ SSD для полета на Луну
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же представители Phison рассказали, что они тоже примут участие в проекте. Более того, они уже отобрали твердотельный NVMe-накопитель формата M.2 2280 объёмом 8 ТБ. Модель прошла серию испытаний NASA Technology Readiness Level 6, подтвердив в них свою надёжность и готовность к эксплуатации в нестандартных условиях.

Phison

Всестороннее тестирование и процесс сертификации показали, что SSD Phison соответствует всем строгим требованиям предстоящей лунной миссии Lonestar. Мы рады взять на себя такую важную роль в этой миссии. Мы также благодарим за сотрудничество наших замечательных партнёров — Lonestar и SkyCorp.

По последним данным, тестовое размещение Центров обработки данных на Луне будет осуществлено во второй половине 2023 года. Специальное аппаратное обеспечение, работающее на солнечной энергии, будет доставлено на естественный спутник при помощи посадочного модуля NOVA-C компании Intuitive Machines.

Наука и техника,NASA,
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