WhatsApp внедрил виртуальных аватаров в мессенджер

WhatsApp не перестаёт удивлять. За 2022 год компания реализовала так много нововведений, сколько не реализовывала ни за один предыдущий год.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вот и сейчас в блоге компании появилась информация о добавлении в сервис кастомизируемых аватаров. По своей сути, они является тем же самым, чем являются Memoji в iMessage от Apple.

То есть вы можете настроить внешний вид своего аватара, выбрать для него причёску и цвет кожи, а затем использовать в качестве стикеров в переписке с другими пользователями.