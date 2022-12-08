Ученые обнаружили новый китайский вирус у клещей в Швеции

Ученые из Цюрихского университета выявили первый случай заражения китайским вирусом Alongshan у швейцарских клещей. Исходя из этого, вероятно, данный вирус является таким же широко распространенным, как и клещевой энцефалит, а также проявляется аналогичной симптоматикой. Об этом пишет Involta Technologies, ссылаясь на опубликованные в издании Zenodo результаты исследования.
Клещи способны быть переносчиками множества различных патогенов, а именно вирусов, бактерий и паразитов. Особо опасным является клещевой энцефалит, который провоцирует воспалительные процессы в головном и спинном мозге, а также болезнь Лайма (боррелиоз). Перечень патогенов, которые переносят клещи, постоянно дополняется, в частности в Швейцарии: группой ученых из Института вирусологии университета в Цюрихе впервые в Швейцарии были обнаружены случаи заражения клещей вирусом Alongshan.
Первый случай заражения этим вирусом зафиксирован в Китае в 2017 году. Вирус относится к семейству флавивирусов, к которому также принадлежит и клещевой энцефалит. Вследствие укуса зараженного клеща у нескольких пациентов наблюдалась лихорадка и головные боли — типичные симптомы энцефалита. Но при этом в организме пациентов вместо появления антител к вирусу клещевого энцефалита ученые выявили неизвестный до этого момента РНК-вирус. Позднее такие же гены были обнаружены во многих образцах клещей, которые были собраны по нескольким регионам Швейцарии в течение 2021-2022 годов.
Специалисты считают, что вирус Alongshan может быть очень опасен для швейцарского общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день методы вакцинации или серологического выявления вируса отсутствуют.
«Теперь, когда мы идентифицировали новый вирус и опубликовали полную последовательность вирусного генома, наша команда разрабатывает серологический тест для обнаружения вирусных инфекций в образцах крови пациентов», — сообщил Корнел Фрейфель, являющийся директором Института вирусологии.