Ученые обнаружили новый китайский вирус у клещей в Швеции

Ученые из Цюрихского университета выявили первый случай заражения китайским вирусом Alongshan у швейцарских клещей. Исходя из этого, вероятно, данный вирус является таким же широко распространенным, как и клещевой энцефалит, а также проявляется аналогичной симптоматикой. Об этом пишет Involta Technologies, ссылаясь на опубликованные в издании Zenodo результаты исследования.

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Клещи способны быть переносчиками множества различных патогенов, а именно вирусов, бактерий и паразитов. Особо опасным является клещевой энцефалит, который провоцирует воспалительные процессы в головном и спинном мозге, а также болезнь Лайма (боррелиоз). Перечень патогенов, которые переносят клещи, постоянно дополняется, в частности в Швейцарии: группой ученых из Института вирусологии университета в Цюрихе впервые в Швейцарии были обнаружены случаи заражения клещей вирусом Alongshan.

Первый случай заражения этим вирусом зафиксирован в Китае в 2017 году. Вирус относится к семейству флавивирусов, к которому также принадлежит и клещевой энцефалит. Вследствие укуса зараженного клеща у нескольких пациентов наблюдалась лихорадка и головные боли — типичные симптомы энцефалита. Но при этом в организме пациентов вместо появления антител к вирусу клещевого энцефалита ученые выявили неизвестный до этого момента РНК-вирус. Позднее такие же гены были обнаружены во многих образцах клещей, которые были собраны по нескольким регионам Швейцарии в течение 2021-2022 годов.

Специалисты считают, что вирус Alongshan может быть очень опасен для швейцарского общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день методы вакцинации или серологического выявления вируса отсутствуют.