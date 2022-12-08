Компания Apple разрабатывает новую систему шифрования данных для защиты данных облачного сервиса iCloud от хакеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным газеты, Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных. Новая система получит название Advanced Data Protection.

Как отмечается в статье, этот шаг может создать напряженность в отношениях с правоохранительными органами и правительствами по всему миру, поскольку компания продолжает создавать новые средства защиты конфиденциальности для миллионов пользователей iPhone.

Расширенная система сквозного шифрования, дополнительная функция под названием «Расширенная защита данных» обеспечит безопасность большей части данных, хранящихся в iCloud, используемой многими пользователями для хранения фотографий, резервного копирования своих iPhone или сохранения данных определенного устройства.

Данные пользователей в новой системе шифрования будут защищены от взлома, сама Apple и правоохранительные органы не будет иметь к ней доступ даже при наличии ордера, подчеркивает WSJ.

Advanced Data Protection станет доступна для пользователей Apple в США в конце 2022 года, а в следующем году для всего мира. При этом шифрование не будет действовать для трех функций: электронной почты, списка контактов и календаря.