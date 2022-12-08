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3 минуты назад

WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных для защиты данных iCloud

Газета.Ru

Компания Apple разрабатывает новую систему шифрования данных для защиты данных облачного сервиса iCloud от хакеров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Apple разрабатывает новую систему шифрования данных
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным газеты, Apple планирует значительно расширить свои методы шифрования данных. Новая система получит название Advanced Data Protection.

Как отмечается в статье, этот шаг может создать напряженность в отношениях с правоохранительными органами и правительствами по всему миру, поскольку компания продолжает создавать новые средства защиты конфиденциальности для миллионов пользователей iPhone.

Расширенная система сквозного шифрования, дополнительная функция под названием «Расширенная защита данных» обеспечит безопасность большей части данных, хранящихся в iCloud, используемой многими пользователями для хранения фотографий, резервного копирования своих iPhone или сохранения данных определенного устройства.

Данные пользователей в новой системе шифрования будут защищены от взлома, сама Apple и правоохранительные органы не будет иметь к ней доступ даже при наличии ордера, подчеркивает WSJ.

Advanced Data Protection станет доступна для пользователей Apple в США в конце 2022 года, а в следующем году для всего мира. При этом шифрование не будет действовать для трех функций: электронной почты, списка контактов и календаря.

Ранее сообщалось, что пользователи клиента iCloud для Windows начали жаловаться на появление в их профилях фотографий и видеороликов, снятых другими людьми.

Наука и техника,Apple,
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