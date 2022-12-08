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1 час назад

Чем Samsung Galaxy M53 отличается от M33. И стоит ли доплачивать

Ferra.ru

В выпуске на YouTube эксперт Quke.ru сравнил два схожих по внешнему виду смартфона Samsung: Galaxy M53 и M33. Насколько значительна между ними всё-таки разница?

Чем Samsung Galaxy M53 отличается от M33
Фото: Quke.ruQuke.ru

Несмотря на практически идентичный внешний вид, смартфоны Samsung Galaxy M33 и M53 сильно отличаются друг от друга. В комплекте с обоими устройствами вы не получите ничего, кроме кабеля USB-С, также у них абсолютно одинаковый внешний вид: пластиковый корпус, причём глянцевый, и одинаковые габариты.

Различия между устройствами начинаются с экрана. Диагональ дисплея у M33 составляет 6,6 дюйма, тогда как у М53 - 6,7 дюйма. При этом М33 имеет IPS-матрицу, а М53 - AMOLED. За счёт этого Galaxy M53 выглядит всё-таки дороже.

Также смартфоны работают на разных процессорах. У M33 это Exynos 1280, у M53 - MediaTek Dimensity 900. И в целом чуть быстрее запускает приложения всё же Galaxy M53, а в играх эта разница между ним и М33 становится ещё более значительной.

По автономности тоже выигрывает М53, хотя у М33 стоит IPS-дисплей и батарея в 6000 мАч (у М53 - 5000 мАч). Работает он дольше примерно на 30 %. От блока питания мощностью 25 Вт заряжается М53 примерно за 1,5 часа, а М33 - за 1 час 45 минут.

По характеристикам камер М53 тоже превосходит М33. На деле селфи-камера (у М33 - 8 МП, у М53 - 32 МП) действительно лучше на Galaxy М53. Что касается основного объектива (он у М33 имеет 50 МП, у М53 - 108 МП), то в действительности сильной разницы между снимками с М33 и М53 нет.

Также по звуку отличие М33 от М53 заключается в том, что у первого есть разъём для наушников.

Вывод

По характеристикам Samsung Galaxy М53 выглядит интереснее, чем М33. Однако в целом разница между ними не такая уж значительная, а в каких-то моментах выбор зависит только от личных предпочтений: важно ли, чтобы была IPS-матрица или нет, нужен ли «игровой» процессор и т.п.

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