Google назвал самые популярные запросы в 2022 году

Чаще всего в 2022 году люди «гуглили» слово Wordle, сообщается на сайте Google.
Wordle является игрой, в которой пользователю надо с нескольких попыток угадать слово. Игрок называет другие слова, которые содержат столько же букв. Затем отмечаются буквы, имеющиеся в слове или имеющиеся и стоящие на том же месте.
Второе место по популярности занял запрос: India vs England (Индия против Англии). Указанные страны являются давними соперниками в крикете. Индия и Англия сыграли и в этом году.
На третьем месте оказалась Ukraine (Украина).
При поиске по новостям самыми популярными запросами стали Украина, смерть британской королевы Елизаветы II и результаты выборов. В категории люди пользователи Google чаще всего искали звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, его бывшую жену Эмбер Херд, а также Уила Смита, который стал зачинщиком скандала на «Оскаре».