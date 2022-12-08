Google назвал самые популярные запросы в 2022 году

Чаще всего в 2022 году люди «гуглили» слово Wordle, сообщается на сайте Google.

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Wordle является игрой, в которой пользователю надо с нескольких попыток угадать слово. Игрок называет другие слова, которые содержат столько же букв. Затем отмечаются буквы, имеющиеся в слове или имеющиеся и стоящие на том же месте.

Второе место по популярности занял запрос: India vs England (Индия против Англии). Указанные страны являются давними соперниками в крикете. Индия и Англия сыграли и в этом году.

На третьем месте оказалась Ukraine (Украина).