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50 минут назад

Пентагон заключил с Google, Oracle, Amazon и Microsoft контракты на облачные сервисы

ТАССиещё 1

Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Пентагона.

Пентагон заключил с IT-гигантами контракты на облачные сервисы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для каждого из контрактов установлен потолок в $9 млрд. Они предполагают "предоставление министерству обороны доступных из любого региона мира услуг облачного хранения данных корпоративного уровня", которые имели бы соответствующий уровень защиты доступа.

В каждом случае работы предполагается завершить к 8 июня 2028 года. Полная сумма в настоящий момент выделяться не будет, средства будут перечисляться по мере выполнения отдельных заказов.

Наука и техника,Amazon,Oracle,Google,Microsoft,Пентагон,
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