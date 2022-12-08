Пентагон заключил с IT-гигантами контракты на облачные сервисы

Министерство обороны США заключило с компаниями Google, Oracle, Amazon и Microsoft миллиардные контракты на предоставление ведомству услуг облачного хранения данных. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Пентагона.

Для каждого из контрактов установлен потолок в $9 млрд. Они предполагают "предоставление министерству обороны доступных из любого региона мира услуг облачного хранения данных корпоративного уровня", которые имели бы соответствующий уровень защиты доступа.