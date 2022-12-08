Раскрыта загадка древних разрушенных жаром скелетов

Международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и США раскрыли загадку, почему кости древних четвероногих амфибий, живших более 300 миллионов лет назад, выглядят так, словно подвергались термической обработке. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontology, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Необычные окаменелости были изначально обнаружены в угольном пласте в графстве Килкенни, где располагается палеонтологический комплекс Джарроу. Предыдущие исследования показали, что комплекс содержит ископаемые останки самых древних амфибий, обитавших на суше, однако кости многих из них были сильно изменены, что сделало детальное изучение окаменелостей затруднительным. Предполагалось, что это изменение связано с кислотным растворением скелетов на этапе захоронения животных.

Ученые использовали комбинацию компьютерной томографии для получения рентгеновских изображений окаменелостей и лазерной абляции для химического анализа костей. Оказалось, что внутренняя морфология костей не сохранилась, а часть костного материала была заменена окружающим углем. Также исследователи выявили внутри окаменелостей кристаллы апатита, химический состав которых указывает на то, что они сформировались под влиянием жара геологических флюидов — жидких и газообразных компонентов земных недр, включая магму и нагретые растворы.