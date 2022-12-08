Какие изобретения патентовали россияне в 2022 году

В первом полугодии 2022 года россияне чаще всего патентовали изобретения в области металлургии, строительства зданий и сооружений, а также медицинских технологий, связанных с хирургией. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Роспатента.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков Портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ведомстве отметили, что по итогам первых шести месяцев 2022 года получили от россиян 8 846 заявок на патентование изобретений.

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пресс-служба Роспатента

Лидерами по приросту числа заявок от российских изобретателей стали металлургия, строительство зданий и сооружений, а также медицинские технологии в области хирургии.

В сфере металлургии по итогам первого полугодия 2022 года рост патентной активности составил 28,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Каждая третья заявка (34%) была связана с получением цветных металлов. Вместе с тем 13% обращений касались производства и переработки железа, чугуна и стали.

В области строительства зданий и сооружений россияне подали на 25% больше заявок, чем в аналогичный период 2021 года. Из них 29% касались конструкции зданий специального назначения (палатки, сейсмоустойчивые здания, дезинфицирующие конструкции). 25% заявок были связаны с отдельными конструкциями, которые используются при строительстве зданий (перекрытие, звукоизолирующие конструкции, каркас здания). Еще 25% касались стройматериалов.

В ведомстве также отметили, что в первом полугодии 2022 года число заявок на патентование изобретений в области медицинских технологий, связанных с хирургией, выросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

22% заявок были связаны с технологиями лечения опорно-двигательного аппарата (протезирование суставов, замещение имплантами костных дефектов, устранение повреждений позвоночника).

пресс-служба Роспатента

20% заявок были связаны с хирургическими инструментами и технологическими особенностями их использования, а 19% касались эндоскопических технологий (технологий, позволяющих выполнить хирургическую манипуляцию через минимальные разрезы на коже или через естественные отверстия, например через рот и пищевод).