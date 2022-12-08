Из вечной мерзлоты в Гренландии извлекли древнейшую ДНК

Ученые проанализировали осадочные слои из вечной мерзлоты в Гренландии и обнаружили в них экологическую ДНК. Возраст генетического материала оценили в два миллиона лет, сообщает Nature.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Исследование провели представители Кембриджского университета (Великобритания) и Копенгагенского университета (Дания). Они отметили, что это самая древняя известная ДНК. Она оказалась вдвое старше предыдущего «рекордсмена» – ДНК шерстистого мамонта из сибирской тундры возрастом в миллион лет.

Открытие позволило ученым реконструировать доисторический ландшафт и воссоздать давно исчезнувшие экосистемы. Анализ показал, что два миллиона лет назад северная часть Гренландии, где была найдена ДНК, отличалась умеренным климатом и являлась домом для разнообразных видов животных.

Ученые выявили следы млекопитающих, родственных северным оленям и карибу, леммингов, гусей, зайцев и, что интересно, мастодонтов. Также сохранились следы насекомых (муравьев и блох) и растений (березы и тополя).

Обнаружение ДНК мастодонта вызвало особенный интерес ученых. Раньше считалось, что эти животные не заходили так далеко на север.

Анализ образцов ДНК, в том числе взятых у микроорганизмов и грибов, все еще продолжается. Ученые полагают, что исследование позволит им воссоздать древние экосистемы в полном объеме.

Найденные в Гренландии фрагменты архаичной ДНК были крошечными, неполными и сильно деградировавшими. Еще несколько лет назад генетики не смогли бы проанализировать их. Но новые научные методы позволили реконструировать недостающие участки.

Авторы исследования отметили, что данный метод можно использовать для исследования других образцов древней ДНК, в частности, из Африки. Это поможет собрать ранее недоступную информацию о происхождении различных видов, в том числе, вероятно, о первых предках древних людей.