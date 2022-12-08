Uber запустил поездки на роботакси в США

Вчера, 7 декабря, Uber анонсировал запуск поездок на роботакси, впервые в истории компании.
Пока что всё это носит тестовый характер и будет работать лишь на территории Лас-Вегаса. При этом пока что в автомобиле всё ещё будет находиться водитель на случай непредвиденных ситуаций.
Но в Uber заявили, что, по их планам, уже до конца 2023 года компания сможет избавиться от присутствия поддержки в кабине в лице человека.
Для запуска новой инициативы сервис такси объединился с компанией Motional. Её главным направлением является разработка автономных автомобилей.
Отметим, что в России подобная услуга появилась ещё в 2018 году. Тогда Яндекс совместно с правительством Татарстана запустили проект беспилотных такси, с помощью которого можно доехать от работы и до дома в рамках Иннополиса. Что самое интересное, беспилотники Яндекса до сих пор колесят по дорогам города.