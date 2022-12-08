Обнаружено самое драгоценное средневековое ожерелье

Археологи нашли на территории Британии золотое ожерелье, датируемое 630–670 годами нашей эры. Об этом сообщает BBC.
Ученые описывают находку как «одну на всю жизнь» с точки зрения ее стоимости. На ожерелье было закреплено не менее 30 подвесок и бусин из римских монет, золота, гранатов, стекла и полудрагоценных камней. Объект был обнаружен в могиле, предположительно принадлежащей женщине с высоким статусом, например, королевской особе. По признанию ученых, столь богатых средневековых ожерелий в Британии еще не находили.
Находка была сделана археологами из Лондонского археологического музея во время раскопок перед строительством жилого комплекса в Харполе, к западу от Нортгемптона.
«Когда из почвы начали появляться первые проблески золота, мы поняли, что это что-то важное, — сказал Левенте-Бенс Балаш, один из членов команды ученых. — Однако мы не догадывались, насколько особенным это будет. Нам повезло, что мы можем использовать современные методы анализа находок и окружающего контекста, чтобы получить гораздо более глубокое представление о жизни этого человека и погребального обряда, по которому его похоронили».
Центральным элементом ожерелья является прямоугольная деталь с красным крестом. Предположительно, женщина была одним из первых представителей христианской элиты Британии.