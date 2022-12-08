Обнаружено самое драгоценное средневековое ожерелье

«Когда из почвы начали появляться первые проблески золота, мы поняли, что это что-то важное, — сказал Левенте-Бенс Балаш, один из членов команды ученых. — Однако мы не догадывались, насколько особенным это будет. Нам повезло, что мы можем использовать современные методы анализа находок и окружающего контекста, чтобы получить гораздо более глубокое представление о жизни этого человека и погребального обряда, по которому его похоронили».