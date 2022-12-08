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2 часа назад

Британские археологи обнаружили самое драгоценное средневековое ожерелье

Газета.Ru

Археологи нашли на территории Британии золотое ожерелье, датируемое 630–670 годами нашей эры. Об этом сообщает BBC.

Обнаружено самое драгоценное средневековое ожерелье
Фото: Museum of London ArchaeologyMuseum of London Archaeology

Ученые описывают находку как «одну на всю жизнь» с точки зрения ее стоимости. На ожерелье было закреплено не менее 30 подвесок и бусин из римских монет, золота, гранатов, стекла и полудрагоценных камней. Объект был обнаружен в могиле, предположительно принадлежащей женщине с высоким статусом, например, королевской особе. По признанию ученых, столь богатых средневековых ожерелий в Британии еще не находили.

Museum of London Archaeology

Находка была сделана археологами из Лондонского археологического музея во время раскопок перед строительством жилого комплекса в Харполе, к западу от Нортгемптона.

«Когда из почвы начали появляться первые проблески золота, мы поняли, что это что-то важное, — сказал Левенте-Бенс Балаш, один из членов команды ученых. — Однако мы не догадывались, насколько особенным это будет. Нам повезло, что мы можем использовать современные методы анализа находок и окружающего контекста, чтобы получить гораздо более глубокое представление о жизни этого человека и погребального обряда, по которому его похоронили».

Центральным элементом ожерелья является прямоугольная деталь с красным крестом. Предположительно, женщина была одним из первых представителей христианской элиты Британии.

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