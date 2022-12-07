Названа новая дата запуска японского модуля на Луну

Японский модуль HAKUTO-R с арабским ровером Rashid будет отправлен на Луну 11 декабря. Новую дату запуска со ссылкой на компанию Ispace сообщает ТАСС.

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Запуск будет осуществлен тяжелой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.

Ранее пуск, намеченный на 1 декабря, был перенесен из-за необходимости проверок носителя

До этого запустить модуль HAKUTO-R с ровером Rashid планировалось 28 ноября.