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34 минуты назад

Названа новая дата запуска японского модуля на Луну

Lenta.ru

Японский модуль HAKUTO-R с арабским ровером Rashid будет отправлен на Луну 11 декабря. Новую дату запуска со ссылкой на компанию Ispace сообщает ТАСС.

Названа новая дата запуска японского модуля на Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запуск будет осуществлен тяжелой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.

Ранее пуск, намеченный на 1 декабря, был перенесен из-за необходимости проверок носителя

До этого запустить модуль HAKUTO-R с ровером Rashid планировалось 28 ноября.

Миссия Объединенных Арабских Эмиратов является результатом сотрудничества с японской компанией Ispace и SpaceX. Созданный в ОАЭ луноход Rashid массой 10 килограммов находится в японском посадочном модуле, который должен приземлиться на видимой стороне Луны в апреле 2023 года.

Наука и техника,SpaceX,
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