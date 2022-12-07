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22 минуты назад

Стало известно, какими смарт-часами пользуется Дмитрий Медведев

Газета.Ru

Новыми часами Дмитрия Медведева, с которыми он появился перед камерами, выступая на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России", являются Garmin Fenix 7s. Об этом сообщает Telegram-канал "Вокругтехно".

Стало известно, какими смарт-часами пользуется Медведев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов блога, данная модель имеет противоударную защиту, продвинутую систему навигации, множество спортивных режимов, а также ряд датчиков для отслеживания состояния здоровья вроде пульсометра и пульсоксиметра.

Часы могут принимать и отправлять текстовые сообщения, а также воспроизводить музыку, загруженную в память устройства. Полного заряда аккумулятора хватает на 11 дней работы.

Утверждается, что Garmin Fenix 7s является моделью среднего ценового класса. В России устройство продается примерно за 90 тыс. руб.

Fenix 7s является самым новым устройством в серии. Модель была представлена в январе 2022 года.

Garmin – это швейцарская IT-компания, основанная в 1989 году. Кроме спортивных смарт-часов Garmin выпускает GPS-системы для автомобилей, а также морского и воздушного транспорта.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что смарт-часы попали в топ-5 самых желанных подарков на Новый год среди россиян.

Наука и техника,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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