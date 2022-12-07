Новые iPhone перейдут на процессоры с американских заводов

Глава Apple Тим Кук сообщил, что компания будет покупать чипы, произведенные на новой фабрике TSMC в Аризоне. Хотя Кук не сказал, как именно будут использоваться эти чипы, ожидается, что 4- и 3-нанометровые компоненты найдут свое применение в iPhone следующего поколения, компьютерах Mac и не только.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ожидается, что производство в Аризоне начнется в 2024 году. В связи с возросшим спросом в 2026 году ожидается открытие следующего завода. В совокупности они будут производить около 600 000 пластин для чипов в год. TSMC потратит на эти заводы 40 миллиардов долларов, но они будут частично субсидироваться правительством в рамках закона CHIPS and Science Act, призванного стимулировать производство полупроводников в США.