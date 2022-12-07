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1 час назад

Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный навигационный спутник

Большая Азия

КНР в среду успешно запустила и вывела на орбиту экспериментальный навигационный спутник. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Ракета-носитель «Куайчжоу-11» с навигационным аппаратом стартовала в 09:15 по пекинскому времени (04:15 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Запуск прошел успешно, уточнило телевидение.

Выведенный на орбиту спутник в основном используется для проведения испытаний связи и проверки технологий навигационных систем, используемых в судоходстве.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

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