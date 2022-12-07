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1 час назад

Жители западной части РФ смогут увидеть покрытие Марса Луной

Москва24

Жители западной части России смогут наблюдать в четверг, 8 декабря, три астрономических события – полнолуние, противостояние Марса и покрытие красной планеты Луной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымского астронома Александра Якушечкина.

Где и во сколько смотреть покрытие Марса Луной
Фото: m24.rum24.ru

"Рано утром произойдут одновременно три интереснейших небесных события: полнолуние, Марс будет находиться в противостоянии к Солнцу, и покрытие Марса Луной. При этом события можно будет наблюдать по всей европейской части РФ", – заявил Якушечкин.

Эксперт добавил, что именно сам момент противостояния представляет собой необычное зрелище, так как блеск планеты достигнет своего максимума. А видимое покрытие Марса Луной застать можно в очень редких случаях, заявил Якушечкин. Зона видимости будет достаточно ограничена.

Предположительно, полоса может пройти через Северный Урал – Крым. Там покрытие, возможно, начнет меняться во время захода за горизонт Луны и Марса. По московскому времени событие начнется в 07:59 и закончится в 08:38.

Самая удачная территория для наблюдения – Калининград. Над этим городом Луна и Марс будут достаточно высоко над горизонтом.

Ранее преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко рассказал, что частичное солнечное затмение жители Москвы смогут наблюдать только в 2025 году.

А почти полное затмение на европейской территории РФ случится в 2061 году, но не в столице, а над Саратовом.

Наука и техника,Александр Якушечкин,Денис Денисенко,
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