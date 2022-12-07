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1 час назад

Realme привёз флагманский ноутбук Book Prime в Россию и объявил цены

Ferra.ru

Компания Realme выпускает ноутбуки не то чтобы давно. Но за это время она уже успела зарекомендовать себя среди ряда пользователей.

В Россию привезли топовый китайский ноутбук
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одним из главных преимуществ мобильных компьютеров бренда является отличные характеристики за не самую высокую цену. То же можно сказать и о свежей новинке компании — Realme Book Prime.

Представители производителя заявляют, что модель получилась не только тонкой и мощной, но также имеет «под капотом» жидкостное охлаждение и высокоскоростной вентилятор. При этом устройство также может похвастаться 14-дюймовым 2K-дисплеем.

В основе ноутбука лежит процессор Intel i5-11320H 11-го поколения, который дополняется видеокартой Intel Iris Xe. Оперативной памяти в устройстве 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

От одного заряда лэптом может проработать до 11,5 часов. При этом есть здесь и поддержка быстрой 65 Вт зарядки, которая восполняет аккумулятор от 0 до 50% всего за 30 минут.

Из прочего можно отметить наличие Windows 11 «из коробки», стереозвук DTS Harman, HD-камеру с разрешением 720р и поддержку Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2.

Realme Book Prime можно купить уже сейчас в синем и сером цветах по цене от 69 990 рублей.

Наука и техника,Intel,
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