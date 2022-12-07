В Россию привезли топовый китайский ноутбук

Компания Realme выпускает ноутбуки не то чтобы давно. Но за это время она уже успела зарекомендовать себя среди ряда пользователей.
Одним из главных преимуществ мобильных компьютеров бренда является отличные характеристики за не самую высокую цену. То же можно сказать и о свежей новинке компании — Realme Book Prime.
Представители производителя заявляют, что модель получилась не только тонкой и мощной, но также имеет «под капотом» жидкостное охлаждение и высокоскоростной вентилятор. При этом устройство также может похвастаться 14-дюймовым 2K-дисплеем.
В основе ноутбука лежит процессор Intel i5-11320H 11-го поколения, который дополняется видеокартой Intel Iris Xe. Оперативной памяти в устройстве 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.
От одного заряда лэптом может проработать до 11,5 часов. При этом есть здесь и поддержка быстрой 65 Вт зарядки, которая восполняет аккумулятор от 0 до 50% всего за 30 минут.
Из прочего можно отметить наличие Windows 11 «из коробки», стереозвук DTS Harman, HD-камеру с разрешением 720р и поддержку Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2.
Realme Book Prime можно купить уже сейчас в синем и сером цветах по цене от 69 990 рублей.