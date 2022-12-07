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1 час назад

Интернет от Starlink перестанет быть безлимитным уже в 2023 году

Ferra.ru

Одним из преимуществ космического Интернета от SpaceX была его безлимитность. Но уже совсем скоро от неё не останется и следа.

Интернет от Starlink перестанет быть безлимитным
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Документы, опубликованные на сайте Starlink, прямо говорят о том, что уже с февраля пользователи компании будут ограничены в ежемесячном трафике.

Так, если в течение месяца клиенты превысят лимит в 1 ТБ, то их Интернет начнёт работать на пониженных скоростях. При этом анонс новой политики состоялся лишь в ноябре — сейчас стало известно, когда она вступит в силу.

Наши зарубежные коллеги, к слову, отметили, что средняя скорость сети Starlink в США заметно снизилась в III квартале — до 53 Мбит/сек. Для сравнения, ещё во II кварталом речь шла о 63 Мбит/сек.

Наука и техника,SpaceX,
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